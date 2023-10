Guerre Israël-Hamas : l'étau se resserre à Gaza

Durée de la vidéo : 1 min

L'armée israélienne continue son offensive à Gaza, qui est en état de siège. Les soldats sont déterminés à combattre le Hamas.

À la frontière entre Israël et Gaza, des chars, des véhicules blindés et des soldats sont déployés. L'armée israélienne prépare sa riposte à l'attaque du Hamas. "Nous nous battons avec toutes nos forces sur tous les fronts, nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort", a assuré Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza. Des bâtiments entiers sont détruits et des bateaux brûlent dans le port. Soldats et réservistes sont déterminés.

Gaza en état de siège

"Les soldats continuent de se battre malgré la situation très difficile à laquelle nous sommes confrontés tant en termes de victimes civiles que de camarades. Tout le monde est profondément déterminé à affronter l'ennemi", affirme Barak Hiram, commandant de la 99e division au sein des forces israéliennes. Alors que Gaza est en état de siège, le Hamas a affirmé avoir tiré des roquettes en direction de Tel Aviv (Israël).