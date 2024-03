Guerre Israël-Hamas : "Je veux avoir le droit de pouvoir critiquer une doctrine politique qui a une dimension coloniale", se défend Rima Hassan, candidate LFI aux européennes

"Je veux avoir le droit de pouvoir critiquer une doctrine politique qui a une dimension coloniale", se défend mardi 19 mars sur France Inter Rima Hassan, candidate de la liste LFI aux élections européennes, après ses propos controversés sur Israël. Cette juriste et militante franco-palestinienne est au cœur d'une polémique en raison d'une interview donnée au média Le Crayon durant laquelle elle déclare qu'il est "vrai" que le Hamas mène une action légitime. Rima Hassan s'est depuis défendue, dénonçant un extrait tronqué. Et elle apporte d'autres précisions sur France Inter.

Rima Hassan soutient ainsi que ses "propos ont été extrêmement clairs". Elle rappelle avoir "très tôt qualifié d'attaques terroristes" les massacres du 7 octobre, les "condamnant". Elle explique que le Hamas "est un mouvement religieux qui s'est structuré autour d'une branche politique et d'une branche armée, assumant d'avoir recours, bien avant le 7 octobre, à un mode opératoire terroriste". Mais la juriste estime aussi que "si vous condamnez le Hamas, il faut aussi condamner ceux qui ont nourri le monstre". Rima Hassan pointe du doigt le rôle "très cynique" joué, selon elle, par "le régime de Benjamin Netanyahou". "Il a voulu sciemment nourrir le Hamas pour déjouer la perspective politique qui a été portée par la voix diplomatique de l'Autorité palestinienne", dénonce-t-elle.

Rima Hassan plaide pour une "cohabitation totale"

L'activiste revient par ailleurs sur le slogan polémique "From the River to the Sea", utilisé par les soutiens de la Palestine. Elle assure que ce "slogan s'inscrit dans une revendication d'égalité de droits" et non "pas une logique anti-israélienne". La militante franco-palestinienne confie même "ne pas aimer [se] définir comme antisioniste". Rima Hassan critique "la dimension coloniale" qui, selon elle, se trouve "dans le sionisme". "Israël est malade de son colonialisme", souligne-t-elle.

Rima Hassan juge "incroyable d'être attaquée pour une revendication politique qui consiste à dire [qu'elle veut] une cohabitation totale" entre les Palestiniens et les Israéliens. Elle affirme que son "idéal n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens" ni "d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens". La militante plaide plutôt pour une "cohabitation totale", "la fin d'un régime d'apartheid".