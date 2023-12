Guerre Israël-Hamas : de nouvelles attaques de navires ont eu lieu en mer Rouge et au large de l'Inde

Ces événements font suite à une série d'attaques de drones et de missiles menées ces dernières semaines en mer Rouge par les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

Un navire chimiquier a été touché, samedi 23 décembre, au large de l'Inde par un "drone d'attaque tiré depuis l'Iran" et deux pétroliers et un destroyer américain naviguant en mer Rouge ont également été visés par des drones lancés par les rebelles Houthis au Yémen, selon l'armée américaine. L'attaque du chimiquier s'est produite samedi à 10 heures locales (7 heures à Paris). Elle a causé un incendie à bord, qui a été éteint, et n'a pas fait de blessé, a rapoprté le ministère américain de la Défense.

Le navire, le MV Chem Pluto, navigue sous le pavillon du Libéria, appartient à une entreprise japonaise et est opéré par une compagnie néerlandaise, a-t-il précisé. Selon la firme de sécurité maritime Ambrey, le navire "est affilié à Israël" et navigue entre l'Arabie saoudite et l'Inde, le Wall Street Journal affirmant pour sa part que la compagnie néerlandaise opérant le MV Chem Pluto "est liée au magnat israélien du transport maritime Idan Ofer". La marine indienne a dit avoir dépêché un avion et un navire de guerre pour assister le MV Chem Pluto.

Deux pétroliers et un destroyer américain aussi visés

Samedi, un pétrolier gabonais battant pavillon indien, le MV Saibaba, a lancé un appel de détresse après avoir été touché en mer Rouge par un drone tiré depuis des zones contrôlées par les Houthis au Yémen, a annoncé le Commandement central américain en précisant qu'il n'y avait pas de blessé. Un autre pétrolier, le MV Blaamanen, battant pavillon norvégien, a également été visé par un drone houthi, qui l'a manqué de peu, a ajouté le Centcom, selon qui il s'agit de la 14e et de la 15e attaque de navires commerciaux par les rebelles yéménites en mer Rouge depuis le 17 octobre. Et un destroyer américain patrouillant en mer Rouge, l'USS Laboon, a abattu samedi quatre autres drones d'attaque houthis qui le visaient, selon le Centcom.

Ces événements font suite à une série d'attaques de drones et de missiles menées ces dernières semaines en mer Rouge par les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. En novembre, un cargo israélien avait par ailleurs été endommagé dans l'océan Indien par une attaque de drone, dont Washington a aussi accusé l'Iran. Les Houthis, qui contrôlent des pans entiers du territoire yéménite dont la capitale Sanaa, répètent qu'ils continueront leurs attaques tant que la nourriture et les médicaments ne rentreront pas en quantité suffisante dans la bande de Gaza assiégée et bombardée par Israël.