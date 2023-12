Direct Guerre Israël-Hamas : Joe Biden presse une nouvelle fois Benjamin Netanyahu de protéger les civils dans la bande de Gaza

La situation reste désastreuse, dimanche 24 décembre, à Gaza. Les Palestiniens sont menacés par la famine, après plus de deux mois d'une guerre que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété, lors d'un entretien avec Joe Biden, vouloir mener jusqu'à l'élimination du Hamas. Au cours de leur conversation téléphonique samedi, le président américain "a souligné le besoin crucial de protéger la population civile", et les deux hommes ont évoqué les "objectifs" et le "phasage" de l'offensive israélienne, selon la Maison Blanche. Face à la presse, Joe Biden a précisé qu'il n'avait "pas demandé de cessez-le-feu". Suivez notre direct.

Les bombardements et tirs d'artillerie se poursuivent dans plusieurs zones de Gaza. A Deir el-Balah, dans le centre, une frappe a fait samedi des morts et de nombreux blessés, parmi lesquels plusieurs femmes et enfants, a constaté l'AFP.

Nouvelles attaques de navires en mer Rouge et au large de l'Inde. Un navire chimiquier a été touché samedi au large de l'Inde par un "drone d'attaque tiré depuis l'Iran", et deux pétroliers et un destroyer américain naviguant en mer Rouge ont également été visés par des drones lancés par les rebelles Houthis au Yémen, selon l'armée américaine. Selon la firme de sécurité maritime Ambrey, le navire chimiquier "est affilié à Israël" et navigue entre l'Arabie saoudite et l'Inde, le Wall Street Journal affirmant pour sa part que la compagnie néerlandaise opérant le MV Chem Pluto "est liée au magnat israélien du transport maritime Idan Ofer".

Plus de 200 Palestiniens tués ces dernières 24 heures. Les bombardements incessants et les opérations au sol israéliens dans la bande de Gaza ont tué plus de 200 Palestiniens ces dernières 24 heures, a déclaré le Hamas samedi. L'armée israélienne a, elle, annoncé la mort de cinq soldats, quatre vendredi et un samedi, lors des combats avec le Hamas à Gaza.