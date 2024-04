Guerre Israël-Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 13 avril

L'escalade des tensions entre Israël et l'Iran s'est poursuivie samedi, avec la saisie par les Gardiens de la Révolution iraniens d'un navire marchand accusé d'être "lié" à Israël.

Les tensions entre Israël et l'Iran se sont accentuées samedi 13 avril, à tel point que l'armée israélienne a annoncé dans la soirée la fermeture de toutes les écoles du pays pour raisons de sécurité. Cette fermeture est valable à ce stade pour deux jours, dimanche et lundi. Israël s'est dit prêt samedi à riposter à toute attaque de l'Iran, a lancé de nouveaux raids meurtriers sur Gaza et échangé des tirs avec le Hezbollah libanais, un contexte qui fait craindre un embrasement régional. Ces dernières 24 heures, 52 Palestiniens ont été tués, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas. Franceinfo fait le point sur les principales informations relatives au conflit israélo-palestinien.

Les Gardiens de la Révolution iraniens saisissent un navire "lié" à Israël

Les forces spéciales maritimes des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont saisi un porte-conteneurs accusé d'être "lié" à Israël, avec 25 membres d'équipage à bord. Il naviguait dans les eaux du Golfe, près du détroit d'Ormuz. La Maison-Blanche a appelé l'Iran à libérer "immédiatement" le navire et son équipage et le président Joe Biden devait tenir à la Maison-Blanche des consultations urgentes avec son équipe de sécurité nationale "sur les événements au Moyen-Orient".

Cette saisie intervient dans un contexte régional extrêmement tendu depuis l'éclatement de la guerre à Gaza, mais aussi la frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas (Syrie). Vendredi, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Iran passe prochainement à l'action.

Israël ferme toutes ses écoles jusqu'à lundi

A compter de dimanche 14 avril, premier jour de la semaine en Israël, "les activités d'enseignement, les voyages et les sorties" scolaires et périscolaires sont suspendues, a déclaré dans une allocution vidéo le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. La mesure décidée "au regard des conditions de sécurité" est valable à ce stade pour deux jours, dimanche et lundi.

Israël se trouve en état d'alerte après les menaces de l'Iran qui a promis de le "punir" après une frappe meurtrière le 1er avril contre son consulat à Damas qui a coûté la vie à deux généraux des Gardiens de la Révolution. Téhéran a accusé Israël qui n'a ni confirmé ni démenti. Les autorités iraniennes n'ont pas indiqué si cette opération était liée à la riposte annoncée par Téhéran contre Israël.

Violents affrontements en Cisjordanie

Un Palestinien est mort et une dizaine d'autres ont été blessés en Cisjordanie lors d'affrontements après la disparition vendredi d'un jeune berger israélien. Le corps sans vie de l'adolescent a finalement été retrouvé dans la région de Ramallah samedi à la mi-journée. Il revient désormais au Shin Bet, l'équivalent de la DGSI en Israël, d'enquêter sur les circonstances de la mort de l'adolescent et de définir si celle-ci s'inscrit dans le contexte de tensions violentes entre colons israéliens et habitants palestiniens de ce territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.

Benjamin Nétanyahou a réagi, dénonçant "un crime odieux". "Nous nous occuperons des meurtriers et de ceux qui les aident, comme nous le faisons pour tous ceux qui nuisent aux citoyens de l'Etat d'Israël", a ajouté le Premier ministre israélien, cité par le Jerusalem Post.

Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammed Mustafa a condamné samedi les attaques en cours menées par des colons contre des villages palestiniens en Cisjordanie occupée. Plusieurs villages de Cisjordanie ont été assiégés par l'armée et attaqués par des centaines de colons, faisant plusieurs blessés, selon les autorités palestiniennes.

Le Hamas a remis sa réponse sur la trêve et demande toujours un cessez-le-feu permanent

Alors que les négociations indirectes entre le Hamas et Israël via les médiateurs qatari, égyptien et américain sont toujours en cours, le Hamas a indiqué samedi avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris sur une proposition de trêve avec Israël dans la bande de Gaza, en insistant sur un cessez-le-feu permanent.

"Le Hamas réaffirme ses exigences et les exigences de notre peuple : un cessez-le-feu permanent, le retrait de l'armée d'occupation de toute la bande de Gaza, le retour des déplacés dans leur zones et lieux de résidence, l'intensification de l'entrée de l'aide humanitaire et le lancement de la reconstruction", a-t-il précisé dans un communiqué.

Un nouveau point de passage pour l'aide à Gaza

Les camions chargés de matériel médical, de nourriture et de produits de première nécessité peuvent désormais emprunter depuis vendredi un corridor du nord de l'enclave palestinienne afin de livrer leur précieux chargement. Sur la journée de vendredi, 213 camions ont ainsi pu entrer dans Gaza, selon l'organisme israélien en charge des affaires civiles palestiniennes, tous points d'entrée confondus.

Une centaine de colis ont par ailleurs été parachutés sur l'enclave. Malgré cette réouverture, plusieurs ONG alertent sur le fait que l'aide acheminée reste largement insuffisante face à la crise humanitaire qui s'accroît à Gaza.