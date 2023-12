Guerre Israël-Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 28 décembre

Israël poursuit son offensive contre le Hamas palestinien avec des bombardements à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que des incursions en Cisjordanie et des frappes près de la capitale syrienne, jeudi 28 décembre. L'armée a également rendu ses conclusions après la mort de trois otages israéliens tués "par erreur" le 15 décembre. Voici les principaux événements du 83e jour de combats entre Israël et le Hamas.

L'armée israélienne poursuit ses frappes sur Khan Younès

L'armée israélienne a poursuivi jeudi ses opérations à Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza, mais aussi dans les camps de réfugiés du centre du territoire où des frappes nocturnes mortelles ont été signalées par le ministère de la Santé du Hamas.

Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 21 320 morts, et 55 603 blessés depuis le début des bombardements israéliens. L'armée israélienne a indiqué que plus de 500 soldats israéliens, officiers et réservistes, ont été tués depuis le 7 octobre, dont 167 dans l'offensive terrestre lancée le 27 octobre

40 % de la population de Gaza menacée de famine, selon l'UNRWA

Dans une publication sur X (ex-Twitter), l'UNRWA estime que "40 % de la population est désormais menacée de famine". "Chaque jour est une lutte pour survivre, trouver de la nourriture et trouver de l'eau", a déclaré Thomas White, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Selon l'UNRWA, "le seul espoir restant est un cessez-le-feu humanitaire".

L'ONU demande de mettre fin aux "homicides illégaux" en Cisjordanie

Un Palestinien a été tué et 14 autres ont été blessés jeudi à l'aube, lors d'une incursion de l'armée israélienne à Ramallah, en Cisjordanie occupée, selon l'agence officielle palestinienne Wafa. Dans ce contexte, l'ONU a demandé à Israël de "mettre fin aux homicides illégaux" au sein de la population de ce territoire, dénonçant une détérioration rapide des droits humains dans cette zone.

Une otage israélo-américaine déclarée morte par son kibboutz

Judith Weinstein Haggai, âgée de 70 ans, est décédée le jour de son enlèvement par le Hamas palestinien lors de l'attaque du 7 octobre, a annoncé jeudi le kibboutz de Nir Oz, où elle résidait. Elle était présentée comme la femme la plus âgée retenue en otage dans la bande de Gaza.

"Il a maintenant été autorisé de publier qu'elle a été tuée ce samedi-là", a déclaré le kibboutz, six jours après l'annonce du décès de son mari dans des circonstances similaires. Sur les 250 personnes prises en otage par le mouvement islamiste lors des attaques, qui ont fait environ 1 140 morts, 129 sont toujours retenues à Gaza, d'après les autorités israéliennes.

Otages tués par l'armée israélienne : des soldats avaient entendu des appels au secours, selon l'armée

Des soldats israéliens avaient entendu des appels au secours des trois otages retenus par le Hamas à Gaza abattus "par erreur" le 15 décembre, selon les conclusions d'une enquête de l'armée publiées jeudi. Lors de leur assaut sur un bâtiment le 10 décembre, des soldats ont entendu des cris de "otages" et "au secours !" en hébreu, raconte l'armée. Mais ils ont cru à un stratagème de combattants du Hamas pour leur tendre un piège dans cet immeuble situé à Choujaiya, et sont sortis du bâtiment.

Les otages sont sortis le 15 décembre torse nu et brandissant un drapeau blanc, mais des soldats israéliens les ont "identifiés comme des menaces" et ont tiré, tuant deux d'entre eux sur le coup. D'après les conclusions de l'armée, le commandant du bataillon sur place a donné l'ordre à ses troupes de ne pas tirer, et à l'otage survivant d'avancer vers les soldats. Mais deux d'entre eux, "qui n'ont pas entendu l'ordre à cause du bruit d'un char à proximité", ont abattu l'otage.

La France accueille deux premiers enfants palestiniens blessés

Les deux enfants ont été "pris en charge dans des services hospitaliers pédiatriques", ont annoncé les ministères de la Santé et des Affaires étrangères dans un communiqué conjoint, qui "remercie les autorités égyptiennes" pour leur participation à ces évacuations. Les deux ministères "travaillent à une nouvelle opération" du même genre "dès la semaine prochaine" pour des enfants palestiniens "blessés ou gravement malades".

Des frappes israéliennes près de la capitale syrienne

Israël a "procédé à des frappes aériennes depuis le Golan syrien occupé, visant des cibles dans la région sud", a indiqué le ministère de la Défense syrien. "Notre défense aérienne intercepte des cibles hostiles dans les environs de Damas", avait écrit plus tôt l'agence officielle syrienne Sana.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme les frappes ont visé une position de la défense aérienne syrienne dans la région de Sweida, au sud, et les environs de l'aéroport international de Damas. L'attaque près de l'aéroport est intervenue 24 heures après la reprise des vols, suspendus depuis une attaque israélienne fin novembre.

Un accord de principe pour un corridor humanitaire via Chypre

Israël a donné son accord de principe à Chypre pour l'ouverture d'un corridor maritime entre l'île de Méditerranée orientale et la bande de Gaza, sous la supervision d'Israël, afin d'acheminer directement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. "Il y a encore quelques problèmes logistiques qui doivent être résolus", a précisé le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.