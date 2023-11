Guerre entre le Hamas et Israël : Avigail, otage âgée de 4 ans, a été libérée

Désormais orpheline de père et de mère, Avigail Idan reçoit le soutien de toute une nation.

Cette enfant de 4 ans a ému tout un pays. Son visage est devenu l'un des symboles du drame des otages enlevés par le Hamas lors des attaques terroristes du 7 octobre. Après sa libération, dimanche 26 novembre, Avigail Idan a été aperçue à l'arrière d'un véhicule de la Croix-Rouge qui ramenait le troisième groupe d'otages.

Avigail est désormais orpheline. Le 7 octobre, la petite fille se trouvait en famille avec son père, sa mère, son frère et sa sœur à Kfar Aza. Quand les terroristes du Hamas sont entrés dans le kibboutz, les deux plus grands ont couru se cacher dans un placard. Ils en sont sortis sains et saufs. Avigail, elle, était avec ses parents, qui ont été abattus sous ses yeux. La petite fille, seule, s'est réfugiée dans la maison des voisins. La femme, les enfants et Avigail ont été capturés.

"Elle ne parle pas beaucoup"

Son oncle l'a vue lundi matin, au lendemain de sa libération. "Avigail va bien. Elle est fatiguée, très fatiguée. Elle attend de rencontrer son frère et sa sœur. Elle ne parle pas beaucoup", a expliqué Amit Idan.



La libération d'Avigail Idan, qui possède également la nationalité américaine, a été saluée aux Etats-Unis. "Ce soir, elle est libre. Jill et moi, comme beaucoup d'Américains, prions pour que tout aille bien désormais", a déclaré le président américain dimanche soir.