Guerre entre le Hamas et Israël : Tsahal cible prioritairement les tunnels de Gaza

À Gaza, la population palestinienne se dit épuisée par cette guerre. De son côté, l’armée israélienne poursuit ses bombardements sur l’enclave. Les tunnels du Hamas sont notamment visés.

Des explosions spectaculaires, à Gaza City. Dans un nuage de poussière, l’un des tunnels stratégiques du Hamas a disparu. Les images sont fournies par l’armée israélienne. Les soldats de Tsahal y sont filmés 20 mètres sous terre, tirant des câbles et plaçant des explosifs. Selon les Israéliens, le conduit abritait le quartier général du Hamas. 70% des tunnels du nord de l’enclave seraient détruits. Il en resterait néanmoins beaucoup dans le Sud.

Se repérer dans les tunnels

"Le Hamas a probablement préparé plusieurs autres structures complexes comme celle-ci, qui comportent tout ce dont les commandants ont besoin. De la ventilation, un système d’égout et même des douches", analyse Harel Chorée, chercheur au centre Moshe Dayan. Les drones, robots, chiens et capteurs de présence les plus sophistiqués sont utilisés pour repérer et avancer dans les tunnels. Une autre option serait de les inonder avec de l’eau de mer. Israël ne communique pas officiellement sur ce sujet, mais des pompes ont été installées sur les plages de Gaza.