Direct Guerre entre Israël et le Hamas : nouveaux raids israéliens contre la bande de Gaza et en Cisjordanie

"Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire." Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a promis jeudi 14 décembre de poursuivre le combat contre le Hamas, malgré "la grande souffrance" causée par les pertes militaires et les "pressions" pour un cessez-le-feu. Sur le terrain, l'armée israélienne a de nouveau mené des frappes contre plusieurs villes de l'enclave palestinienne (Gaza, Nuseirat et Rafah), a annoncé le ministère de la Santé de l'administration du Hamas. Un raid a également été mené à Jénine, bastion de factions armées en Cisjordanie occupée, a ajouté le ministère. Suivez notre direct.

Plus de vingt morts après ces attaques. Les frappes de Tsahal ont causé la mort de 19 Palestiniens mercredi, a affirmé le ministère de la Santé du Hamas. Ces chiffres, toutefois, sont à prendre avec prudence, car ils sont impossibles à confirmer de manière indépendante. A Jénine, le bilan est de deux morts et plusieurs blessés, a précisé le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Côté israélien, l'armée a annoncé la mort de 115 soldats dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive contre le Hamas, dont dix tués mardi, le plus lourd bilan en une seule journée côté israélien.

Le Hamas prêt à discuter. Dans un discours télévisé, Ismaïl Haniyeh, l'un des principaux dirigeants du Hamas, s'est dit prêt à des discussions sur "une voie politique qui assurera le droit des Palestiniens à un Etat indépendant avec Jérusalem pour capitale". "Tout arrangement à Gaza ou concernant la cause palestinienne sans le Hamas ou les mouvements de résistance est une illusion", a souligné le chef politique du mouvement islamiste, qui se trouve actuellement au Qatar.

Visite américaine en Israël. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, est attendu jeudi et vendredi à Jérusalem pour des entretiens avec Benyamin Nétanyahou. Il y sera notamment question de la nécessité de mener des frappes "plus chirurgicales et plus précises afin de réduire les pertes civiles" à Gaza, a avancé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Joe Biden a, lui, évoqué des "bombardements aveugles" et une possible "érosion" du soutien occidental à Israël.