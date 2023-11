Guerre entre Israël et le Hamas : le mouvement islamiste revendique une attaque près de Jérusalem, un soldat israélien tué

L'armée israélienne a annoncé jeudi qu'un soldat de 20 ans avait succombé à ses blessures après cette attaque à l'arme automatique.

Temps de lecture : 1 min

La branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, a revendiqué l'attaque menée, jeudi 16 novembre, par trois assaillants sur un barrage séparant Jérusalem de la Cisjordanie occupée, dans laquelle un soldat israélien est mort et trois autres ont été blessés.

Cette attaque a été menée "pour venger le sang des martyrs de Gaza", précise le communiqué signé "Brigades Qassam-Cisjordanie". L'armée israélienne a annoncé dans l'après-midi que le soldat de 20 ans avait succombé à ses blessures après cette attaque à l'arme automatique. Trois autres membres des forces de sécurité ont été blessés. "Les trois assaillants sont morts", avait auparavant déclaré un porte-parole de la police.

"Augmentation significative" des attaques

Selon la police israélienne, "trois terroristes arrivés en voiture depuis la Cisjordanie ont tiré sur les forces de sécurité". "Compte tenu de la quantité de munitions, de pistolets et de haches trouvés dans la voiture, il semble que les assaillants planifiaient une attaque majeure ou un massacre en Israël", a déclaré aux journalistes le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai.

En Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, plus de 190 Palestiniens ont été tués par des colons et des soldats israéliens depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne y multiplie les raids et les incursions, assurant répondre à une "augmentation significative des attaques terroristes" en Cisjordanie avec "plus de 550 tentatives d'attentats depuis le début de la guerre".

Israël combat le Hamas dans la bande de Gaza, où le mouvement islamiste palestinien a pris le pouvoir en 2007. La Cisjordanie est, elle, dirigée par l'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas.