Reportage "Il faut qu'on se retrouve" : à Jérusalem, Palestiniens et Israéliens rassemblés pour demander la paix

Une trentaine de personnes se sont réunies mardi à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem pour demander la paix. Des Israéliens et Palestiniens côte à côte et solidaires : un rassemblement inédit depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre.

Temps de lecture : 1 min

Peu de monde, ce mardi 7 novembre, était présent au rassemblement organisé à Jérusalem. Une trentaine de Palestiniens et d'Israéliens se sont tout de même réunis, avec davantage de journalistes encore, pour délivrer un message fort : demander la paix. Une première depuis l'attaque terroriste et le début de la guerre entre le Hamas et Israël, il y a un mois.

Pendant 15 minutes, ils ont fait silence en cercle, les uns à côté des autres, avec le regard baissé, recueillis à quelques mètres de la vieille ville illuminée à la fin de la journée. Samer Sinijlaoui, un Palestinien, est le président du Fonds de développement de Jérusalem. "Nous sommes ici ensemble Palestiniens et Israéliens, juifs, musulmans et chrétiens pour pleurer la mort de vies innocentes. La colère est très forte mais nous sommes là pour dire qu'il faut qu'on se retrouve, pour ressentir la peine de chacun et pour tenter d'œuvrer pour la fin de cette souffrance. Voilà le message !"

"Donner la liberté à tout le monde"

Autour de lui, principalement des activistes comme Angela Godfrey-Goldstein, une Israélienne les yeux remplis de tristesse depuis le 7 octobre : "J'ai une amie qui fait partie des otages." Elle milite pour la création d'un État palestinien : "Mais d'un autre côté, tuer 3 500 enfants... Nous devons stopper l'occupation, nous devons donner la liberté à tout le monde et arrêter de bombarder de nombreux enfants."