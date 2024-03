Guerre entre Israël et le Hamas : la dessinatrice Coco menacée de mort après la publication d'un dessin sur Gaza

"Je te souhaite le pire dans ta vie, ignoble personnage. Ils auraient dû te liquider le 7 janvier." La dessinatrice Coco est la cible d'insultes et de meances de mort depuis la publication dans l'édition du mardi 12 mars de Libération d'une caricature sur la famine à Gaza alors que commence le ramadan.

Le dessin mis en cause s'intitule "début d'un mois de jeûne". Il montre un Gazaoui squelettique en train de courir après des rats, alors qu'une femme lui frappe la main en lançant "pas avant le coucher du soleil", au milieu de ruines où l'on distingue la main d'un cadavre.

La caricature "souligne le désespoir des palestiniens, dénonce la famine à Gaza", "bombardée sans relâche par l'armée israélienne et où l'ONU redoute une famine généralisée" et "moque aussi l'absurdité de la religion", a fait valoir Coco sur X, où elle a publié un "petit florilège" des menaces de mort la visant elle et sa famille, ainsi que les messages antisémites reçus depuis sa publication.

"Vous n'aurez pas notre haine mais vous la méritez", a notamment commenté la députée insoumise Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, en réaction à ce dessin, qu'une autre députée de La France insoumise, Sarah Legrain, juge "tout bonnement immonde". Sur le même réseau, un internaute écrit en anglais : "Cours pute... Tu seras abattue bientôt."

Petit florilège (tout petit hein) de conneries, menaces et messages antisémites reçus suite à ce dessin publié hier dans Libé. Un dessin (que j’assume parfaitement!) qui souligne le désespoir des palestiniens, dénonce la famine à Gaza et moque aussi l’absurdité de la religion. pic.twitter.com/b3fRwQxyJj — Corinne (@cocoboer) March 12, 2024

La dessinatrice, qui a rejoint Libération en 2021 et vit sous protection rapprochée, peut compter sur le soutien du quotidien. "Nous condamnons, nous dénonçons avec force cette vague de menaces, injures et intimidations, certaines comprenant des menaces de mort que nous prenons très au sérieux", a déclaré Dov Alfon, directeur de la rédaction de Libération, à l'AFP. "Cette violence ne doit pas être banalisée." Le député communiste Fabien Roussel a également apporté son "plein soutien" à Coco sur X : "Pour toujours à tes côtés, et aux côtés de Charlie."