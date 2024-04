Guerre entre Israël et le Hamas : l'UE réclame une enquête indépendante sur des fosses communes dans les hôpitaux de Gaza

L'Union européenne a annoncé, mercredi 24 avril, vouloir une enquête "indépendante" après la découverte de fosses communes dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza. Ces découvertes donnent "l'impression qu'il pourrait y avoir des violations des droits humains", a déclaré Peter Stano, un porte-parole de la diplomatie européenne.

L'ONU avait déjà réclamé mardi une enquête internationale sur ces fosses communes. Dans un communiqué, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit "horrifié" par la destruction de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, et du complexe médical Nasser de Khan Younès, le deuxième plus grand établissement hospitalier du territoire palestinien, "et par la découverte de fosses communes à proximité de ces lieux".

Un responsable de la défense civile de l'enclave palestinienne a affirmé mardi à l'AFP que ses équipes avaient découvert depuis samedi les corps d'environ 340 personnes dans des fosses communes dans l'enceinte de l'hôpital Nasser. L'armée israélienne a pour sa part démenti toute responsabilité. L'affirmation selon laquelle elle "aurait enterré les corps palestiniens est sans fondement", a-t-elle assuré.