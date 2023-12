Guerre entre Israël et le Hamas : l’ONU exige une aide humanitaire à grande échelle

Alors que la famine menace la population gazaouie, l'ONU a fait voter l'organisation d'une aide humanitaire de grande ampleur. Cependant, aucun cessez-le-feu n'est prévu.

Treize voix pour et deux abstentions pour une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. Face à une situation catastrophique et une famine qui menace le territoire palestinien, le Conseil de sécurité de l’ONU exige l'acheminement de carburant, de nourriture et de matériel médical au plus vite, mais sans cessez-le-feu, à la demande des États-Unis. "Cette résolution est un pas dans la bonne direction, mais elle doit être appliquée et accompagnée par une pression massive pour un cessez-le-feu immédiat", a déclaré Riyad Mansour, ambassadeur palestinien à l’ONU.

Antonio Guterres fustige Israël

De son côté, le Secrétaire général de l'ONU s'en prend directement à Israël et à sa manière de mener l'offensive dans ce territoire surpeuplé. "Une opération d’aide efficace à Gaza nécessite la sécurité des personnels, une capacité logistique et la reprise de l’activité commerciale", a ainsi souligné Antonio Guterres. Depuis le début du conflit, c'est la deuxième fois seulement que le conseil de sécurité de l'ONU parvient à se mettre d'accord sur un texte.