Direct Guerre entre Israël et le Hamas : toujours sous les bombes, Gaza espère un accroissement de l'aide humanitaire après la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU

Les frappes israéliennes et les combats au sol continuent, samedi 23 décembre dans la bande de Gaza. Sur place, la population palestinienne en souffrance espère un accroissement de l'aide humanitaire après l'adoption d'une résolution en ce sens par le Conseil de sécurité de l'ONU, vendredi. Mais sa portée réelle sur le terrain est encore incertaine : l'aide humanitaire, qui rentre déjà au compte-gouttes à Gaza, est pour l'instant très loin de répondre aux immenses besoins d'une population largement menacée par la famine, selon l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a fustigé sur X les "obstacles massifs" à la distribution d'aide créés par la manière dont Israël mène son "offensive". Suivez notre direct.

Une résolution du Conseil de sécurité adoptée. Après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé, vendredi, l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains, malgré la pression internationale sur leur allié israélien. La résolution adoptée par 13 voix pour et deux abstentions (Etats-Unis et Russie) exige de toutes les parties l'acheminement "immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle" à Gaza et demande de "prendre de toute urgence" des mesures à cet égard et pour "créer les conditions d'une cessation durable des hostilités".

Des frappes dans le centre de la bande de Gaza. Samedi matin, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé qu'une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat avait fait au moins 18 morts dans la nuit. L'armée israélienne "poursuit ses tirs d'artillerie lourde" sur la ville de Gaza et sur Jabaliya dans le nord, ainsi qu'à Deir el-Balah dans le centre du territoire, ajoute le communiqué. Les frappes continuent également près de Rafah et de Khan Younès dans le sud. Samedi, l'armée israélienne a de son côté annoncé avoir tué "des terroristes" et découvert des tunnels utilisés par le Hamas dans la ville de Gaza.

La mort d'un otage israélo-américain annoncée. Vendredi, l'armée israélienne et le kibboutz de Nir Oz ont annoncé qu'un otage israélo-américain était mort lors de son enlèvement le 7 octobre pendant l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Sa dépouille se trouve toujours dans la bande de Gaza, selon le kibboutz. Le président américain Joe Biden a dit avoir "le cœur brisé par la nouvelle" et "prier" pour que la femme de cet homme, également otage, soit en bonne santé. "Nous ne cesserons pas d'œuvrer à les ramener à la maison", a-t-il promis dans un communiqué.