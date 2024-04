Guerre entre Israël et le Hamas : l'OMS rapporte une "forte hausse" des décès de nouveau-nés à Gaza

La mortalité des nouveaux-nés est "en forte hausse" dans la bande de Gaza, alerte l'Organisation mondiale de la santé. "Différents médecins, en particulier dans les maternités, rapportent qu'ils constatent une forte hausse du nombre d'enfants nés avec un faible poids à la naissance et qu'ils ne survivent tout simplement pas à la période néonatale parce qu'ils sont nés trop petits", a expliqué Margaret Harris, porte-parole de l'OMS, mardi 2 avril.

Lors d'un point-presse, la responsable a notamment évoqué l'hôpital pédiatrique Kamal Adwan, "où arrivent chaque jour au moins 15 enfants mal-nourris" et où "les besoins deviennent de plus en plus criants". La porte-parole de l'OMS a aussi donné l'exemple d'un centre de stabilisation installé la semaine dernière : "Les patients hospitalisés sont généralement des enfants qui souffrent de maladies et de malnutrition car, comme vous le savez, si vous souffrez d'une maladie sous-jacente, la malnutrition vous tuera beaucoup plus rapidement."

Margaret Harris est également revenue sur la situation à l'hôpital al-Chifa, dans la ville de Gaza. Les forces israéliennes se sont retirées de ce complexe hospitalier lundi, après deux semaines d'opérations. "Il n'est plus en mesure de fonctionner comme un hôpital sous quelque forme que ce soit. (...) Détruire al-Chifa signifie arracher le cœur du système de santé", a-t-elle déploré.