Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne dit avoir pris le "contrôle opérationnel" du port de Gaza

Une opération conjointe des forces blindées et navales a permis de s'emparer de cette infrastructure utilisée, selon Israël, "comme centre d'entraînement" par le Hamas.

Temps de lecture : 1 min

Au 41e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne affirme, jeudi 16 novembre, avoir pris "le contrôle opérationnel" du port de Gaza via une opération conjointe des forces blindées et navales menée "ces derniers jours". Tsahal assure que le mouvement islamiste utilisait cette infrastructure "comme centre d'entraînement pour ses forces de commando naval afin de planifier et d'exécuter des attaques terroristes navales".

à lire aussi Guerre entre Israël et le Hamas : suivez les dernières informations en direct

Le port de Gaza est un petit port de pêche dont l'activité est limitée par le blocus qu'impose Israël à la bande de Gaza depuis la prise de pouvoir du Hamas dans ce territoire palestinien en 2007. L'armée a déjà pris le Parlement ainsi que les bâtiments du gouvernement et de la police militaire à Gaza, des immeubles "vides" selon le Hamas.

L'armée poursuit par ailleurs son opération dans l'hôpital al-Chifa, le principal de Gaza. Israël accuse le Hamas d'avoir creusé un réseau de tunnels sous l'établissement et de se servir de ses malades comme de "boucliers humains". Elle a confirmé jeudi matin que ses "soldats" étaient toujours déployés au sein du bâtiment.