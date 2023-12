Guerre entre Israël et le Hamas : comment le Mossad veut traquer les membres du Hamas

Les membres du Hamas sont les cibles à court, moyen et long terme d’Israël, où qu’ils se trouvent. La mission a été confiée au Mossad, les services de renseignement israéliens.

Les responsables politiques ou militaires du Hamas sont des hommes en sursis. Israël a juré de tous les éliminer. "J’ai donné l’ordre au Mossad d’agir contre le chef du Hamas, où qu’il se trouve", a déclaré Benyamin Netanyahou. Du Qatar à l’Égypte, en passant par la Turquie, la traque a commencé. Le chef du Mossad, les services de renseignement israéliens, dirige l’opération. En 1973, après l’assassinat à Munich (Allemagne) aux Jeux olympiques de 11 de ses athlètes, le Mossad avait dressé une liste de 20 à 35 responsables palestiniens à abattre. Ils les ont poursuivis en France, en Italie et à Chypre.

"Venger" le 7 octobre

Yaakov Peri était chef de service des renseignements dans les années 80. Le Mossad, dit-il, a des relais dans tous les pays, et ne s’interdit rien. "Il n’y a pas qu’un seul moyen pour ces actions. On peut engager un tueur, on peut placer une bombe dans une voiture, dans une maison, dans un téléphone", explique-t-il. Aujourd’hui, les responsables politiques du Hamas se trouvent au Qatar. "Même si nous avions les bons renseignements et que ce soit possible de tuer ses responsables, ce dont je doute, Israël a besoin du Qatar, car c’est là-bas que se négocie la libération des otages", indique Yossi Melman, journaliste, spécialiste du Mossad.

Les services israéliens expliquent qu’une génération d’agents sera dédiée à venger le 7 octobre, et que le Mossad ne se donnera aucune limite de temps.