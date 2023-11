Guerre entre Israël et le Hamas : ce que l'armée israélienne assure avoir découvert dans l'hôpital al-Chifa de Gaza

L'armée israélienne poursuit son "opération ciblée" contre le principal hôpital de la bande de Gaza, al-Chifa, qu'elle accuse d'être un site militaire stratégique du Hamas. Elle a publié mercredi des premières images de ce qu'elle a trouvé dans l'enceinte de l'établissement.

Temps de lecture : 3 min

Lancée dans son "opération ciblée" contre l'hôpital al-Chifa, l'armée israélienne a diffusé jeudi 16 novembre une vidéo, où elle dévoile ce qu'elle présente comme un arsenal retrouvé dans l'enceinte de l'établissement de santé du nord de Gaza. Le bâtiment, qui rassemble, selon l'ONU, environ 2 300 personnes (patients, soignants, déplacés) est présenté par Israël comme un site militaire stratégique pour le Hamas. La Maison Blanche a aussi assuré mardi que le mouvement islamiste possédait "un centre de commandement et de contrôle" depuis cette infrastructure civile.

à lire aussi Guerre entre Israël et le Hamas : retrouvez les dernières informations en direct

Dans une vidéo de sept minutes publiée sur le réseau social X (ex-Twitter), l'armée israélienne affirme notamment avoir trouvé sur place "des munitions, des armes et des équipements militaires" du Hamas, sans qu'il soit possible pour l'AFP ou pour franceinfo de vérifier de manière indépendante ces allégations. "Ces actifs à l'hôpital d'al-Chifa (...) prouvent que les hôpitaux ont été utilisés à des fins militaires pour le terrorisme, en opposition directe avec le droit international", a déclaré à l'agence de presse Reuters le porte-parole militaire en chef de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

Avant d'entrer dans le bâtiment, sur lequel on peut voir les traces des combats, le lieutenant de l'armée israélienne Jonathan Conricus explique que la zone a été sécurisée et que l'armée va filmer en "un seul plan", pour éviter les accusations de montage et "montrer toutes les preuves qu'[ils ont] trouvées". Il assure que ces découvertes "ne sont que la partie émergée de l'iceberg". Premier signe, d'après lui, que le bâtiment est utilisé par le Hamas : "Toutes les caméras de surveillance ont été obstruées."

Des armes et des munitions

Plus loin, dans le service des IRM, le lieutenant dévoile, derrière une machine, un sac destiné à "un combattant du Hamas" dans lequel se trouvent "un AK-47, des cartouches, des munitions, des grenades, un uniforme". Un sac à dos a également été découvert et semble contenir, toujours d'après le lieutenant, "des renseignements très importants, y compris un ordinateur portable". Il met en doute aussi "la pénurie de médicaments" à la vue des sacs trouvés dans l'enceinte. Dans le couloir principal de l'hôpital, deux sacs remplis de kalachnikovs et de munitions ont été découverts dans un placard.

"Ces armes n'ont absolument aucune raison d'être à l'intérieur d'un hôpital, la seule raison pour laquelle elles sont ici, c'est parce que le Hamas les y a mises." Jonathan Conricus, lieutenant de l'armée israélienne dans une vidéo

L'armée israélienne assure aussi avoir retrouvé d'autres sacs, qu'elle a pris soin de vider. Dans l'un d'eux a été un retrouvé "un kit militaire complet pour un terroriste du Hamas" : "un gilet de combat à munitions réelles", "des bottes", "des uniformes" et "un AK-47 standard". Dans l'autre, "des insignes militaires", "un couteau", "un gilet de combat" et un autre "AK-47 standard". Enfin, il s'arrête sur un dernier ordinateur portable retrouvé qui fournit, d'après lui, "beaucoup de preuves incriminantes".

Israël veut "justifier ses crimes", selon le Hamas

En revanche, la vidéo ne mentionne pas l'existence de tunnels, ni de souterrains, comme l'avait montré l'armée quelques jours auparavant dans une autre vidéo. Les recherches se poursuivent dans l'hôpital, "de manière précise et conformément aux renseignements (...) afin de recueillir plus de détails et de découvrir davantage d'actifs", a précisé à Reuters le porte-parole militaire en chef de l'armée israélienne, Daniel Hagari. De son côté, le Hamas a qualifié cette annonce de "mensonges et de propagande bon marché", a rapporté l'agence de presse.

Le Hamas, via l'intermédiaire du ministère de la Santé, a aussi affirmé que l'armée israélienne "[n'avait] trouvé ni armes ni équipement" militaire à al-Chifa. Il assure "ne pas autoriser" la présence d'armes dans ses établissements. "Des bulldozers israéliens ont détruit certaines parties de l'entrée sud" de l'hôpital, a ajouté le ministère. Toujours d'après Reuters, le Hamas a accusé Israël de fabriquer des preuves, afin de "justifier ses crimes génocidaires détruisant le secteur de la santé à Gaza".