Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir du vendredi 27 octobre

L'armée israélienne a annoncé avoir intensifié ses frappes sur Gaza de manière "très significative" et prévoit également une extension des opérations terrestres sur le territoire palestinien.

L'escalade du conflit continue au Proche-Orient, malgré les appels de la communauté internationale. L'armée israélienne a annoncé avoir intensifié ses frappes sur Gaza de manière "très significative", vendredi 27 octobre. Tsahal prévoit également une extension des opérations terrestres sur le territoire Palestinien. Le Hamas a répliqué en tirant des roquettes en direction d'Israël. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Une augmentation "très significative" des frappes israéliennes à Gaza

L'armée israélienne a annoncé vendredi soir avoir intensifié ses frappes de manière "très significative" sur la bande de Gaza. Il s'agit des "plus importantes frappes" contre Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon la chaîne de télévision publique israélienne Kan. "Nous continuerons à frapper dans la ville de Gaza et ses environs", a annoncé le porte-parole de l'armée Daniel Hagari dans une déclaration télévisée.

Les communications et internet ont été coupés dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien. La société des télécoms palestinienne Jawwal a confirmé cette coupure.

Une nouvelle incursion à Gaza avant une extension des opérations terrestres

Pour la deuxième nuit consécutive, vendredi 27 octobre, l’armée israélienne a filmé ses blindés en action à Gaza. "C’était une opération coordonnée de nos forces. Elle a duré jusqu’à l’aube, nous n’avons pas de blessés", a précisé Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne. Tsahal a également pris d’assaut par la mer une plage au sud de Gaza.

Après ces deux incursions durant les nuits dernières dans la bande de Gaza visant des "cibles du Hamas", l'armée israélienne a annoncé y "étendre" ses opérations terrestres vendredi soir.

Le Hamas "prêt" à répliquer

Un haut responsable du Hamas Ezzat al-Risheq a affirmé que son mouvement était "prêt" pour faire face à une éventuelle offensive terrestre israélienne à Gaza. La branche militaire du Hamas avait annoncé un peu plus tôt le tir de "salves de roquettes en direction des terres occupées (Israël, NDLR) en réponse aux massacres contre les civils" dans le territoire palestinien de Gaza.

Selon les médias israéliens, des roquettes ont été tirées en direction de Tel-Aviv, du centre d'Israël et du nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël.

L'Assemblée générale de l'ONU demande une "trêve humanitaire immédiate"

L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé à une large majorité une "trêve humanitaire immédiate", au moment où l'armée israélienne a annoncé "étendre" ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. La résolution non contraignante, fustigée par Israël et les Etats-Unis qui ont dénoncé l'absence de mention du Hamas, a recueilli sous les applaudissements 120 votes pour, 14 contre, et 45 abstentions, sur les 193 membres de l'ONU.

En Europe, la France a voté pour, comme l'Espagne, le Portugal, la Belgique ou l'Irlande. L'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou encore l'Italie se sont abstenus. L'Autriche, la Croatie, la République tchèque et la Hongrie ont voté contre.