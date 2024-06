Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 8 juin

L'armée israélienne a annoncé, samedi 8 juin, la libération de quatre otages dans une opération militaire "difficile" dans le centre de la bande de Gaza. "Vous avez prouvé qu'Israël ne cède pas face au terrorisme et agi avec une créativité et un courage sans limite pour ramener nos otages à la maison", a réagi le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou. "Nous ne lâcherons pas tant que nous n'aurons pas réussi la mission et ramené tous nos otages à la maison, les vivants et les morts", a-t-il ajouté. Franceinfo résume les faits marquants de la journée.

Quatre otages libérés et en "bonne santé"

Les quatre otages ont tous été enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre sur le site du festival électro Nova. Il s'agit de Noa Argamani, 26 ans, d'Almog Meir Jan, 22 ans, Andrey Kozlov, 27 ans, et de Shlomi Ziv, 41 ans, enlevés par le Hamas le 7 octobre sur le site du festival de musique electro Nova, a précisé l'armée. Les otages, selon la même source, sont "en bonne santé".

La police israélienne a ensuite annoncé la mort d'un de ses agents au cours de l'opération militaire ayant permis de libérer quatre otages dans le centre de la bande de Gaza. "La police israélienne et la police aux frontières annoncent avec beaucoup de tristesse et de chagrin le décès de l'agent Arnon Zmora (...) qui a été blessé mortellement dans l'opération pour le retour des otages ce matin à Gaza", a écrit la police dans un communiqué.

Le président américain Joe Biden a assuré à Paris que les Etats-Unis continueraient à se mobiliser jusqu'à ce que "tous" le soient. "Nous ne cesserons d'œuvrer jusqu'à ce que tous les otages soient rentrés chez eux", a-t-il déclaré. "Nous nous félicitons des quatre otages libérés ce jour", a renchéri son homologue français Emmanuel Macron.

"La résistance continue", prévient le chef du Hamas

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé un bilan d'au moins 210 morts dans des attaques israéliennes sur le camp de Nousseirat, dans la centre de la bande de Gaza. "Le nombre de victimes du massacre perpétré par l'occupant israélien dans le camp de Nousseirat s'élève à 210 martyrs et plus de 400 blessés", selon le service de presse du gouvernement du Hamas dans un communiqué qui ne mentionne pas la libération d'otages.

"Notre peuple ne se rendra pas et la résistance va continuer à défendre nos droits face à cet ennemi criminel", a déclaré dans un communiqué le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, chef politique du Hamas basé au Qatar.

Un accord pour un cessez-le-feu se fait toujours attendre

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden a à nouveau souligné la nécessité de conclure l'accord "actuellement sur la table" entre les parties à Gaza, qui inclut un cessez-le-feu et une libération des otages. "Cet accord revêt le plein soutien des Etats-Unis et a l'appui de pays à travers le monde", notamment "les 16 pays dont des ressortissants sont encore détenus par le Hamas", a poursuivi Jake Sullivan. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, se rendra la semaine prochaine au Moyen-Orient pour promouvoir cette proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Emmanuel Macron a affiché son soutien à "la proposition d'accord global des Etats-Unis après neuf mois de conflit" à Gaza. "Nous voulons parvenir à un cessez-le-feu immédiat et ouvrir la perspective d'une solution politique, la seule à même de créer les conditions pour une paix juste et durable, a déclaré Emmanuel Macron.