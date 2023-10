Guerre entre Israël et le Hamas : au Moyen-Orient, d'importantes manifestations organisées en soutien aux Palestiniens

Des milliers de personnes manifestent, vendredi, à Bagdad, Téhéran, Amman, Kaboul et Karachi, en soutien aux Palestiniens, au septième jour d'une guerre sanglante entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, soutenu par l'Iran.

Temps de lecture : 2 min

Irak, Iran, Jordanie, Bahreïn, Pakistan, Afghanistan... Des milliers de personnes manifestent, vendredi 13 octobre, au Moyen-Orient, en soutien aux Palestiniens. "Non à l'occupation ! Non à l'Amérique !", scandent les manifestants sur la place Tahrir, cœur de Bagdad, la capitale irakienne. Rassemblés à l'appel du leader chiite Moqtada Sadr "en soutien à Gaza" et contre Israël, ils ont brandi des drapeaux palestiniens et irakiens. Un immense drapeau israélien a été disposé sur le sol pour que les protestataires puissent le piétiner, selon un photographe de l'AFP.

La manifestation de Bagdad "a pour but de dénoncer ce qui se passe en Palestine occupée, l'effusion de sang et la violation des droits", a déclaré à l'AFP Abou Kayan, organisateur et membre du mouvement sadriste. Moqtada Sadr est dans l'opposition politique, mais le mouvement de soutien à Gaza bénéficie de l'appui explicite du gouvernement irakien.

"A bas Israël", "Palestine tu n'es pas seule"

A Téhéran, les manifestants ont tenu des banderoles sur lesquelles on peut lire : "A bas l'Amérique" et "A bas Israël", a constaté un journaliste de l'AFP. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans d'autres villes d'Iran, où des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés. L'Iran, pays dont la population est majoritairement musulmane chiite mais non arabe, soutient financièrement et militairement le Hamas palestinien. L'Etat israélien est leur ennemi commun juré.

En Jordanie, pays voisin d'Israël auquel elle est liée par un traité de paix, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées dans le centre d'Amman, près de la Grande Mosquée Hussein, à l'appel des Frères musulmans jordaniens et de plusieurs groupes de gauche et de jeunes. A Bahreïn, petit royaume du Golfe, des centaines de fidèles ont scandé "Mort à Israël !" et "Mort à l'Amérique !" avant la prière du vendredi dans la mosquée Diraz. Une manifestation a ensuite rassemblé plusieurs centaines de personnes.

Au Pakistan, des partis politiques et religieux ont organisé des rassemblements dans les villes de Karachi, Lahore, Peshawar et dans la capitale Islamabad, où les drapeaux américain et israélien ont été brûlés. En Afghanistan, quelques centaines de personnes ont aussi pris part à des manifestations pro-palestiniennes dans la capitale Kaboul et à Jalalabad, organisées à l'initiative des autorités talibanes. "Palestine, tu n'es pas seule, nous sommes avec toi", a notamment déclaré au micro un orateur.