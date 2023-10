Direct Guerre Israël-Hamas : le gouvernement israélien ordonne l'évacuation d'1,1 million de Palestiniens du nord vers le sud de Gaza, contre l'avis de l'ONU

L'armée israélienne a ordonné, vendredi 13 octobre, l'évacuation de "tous les civils de Gaza" vers le sud de l'enclave palestinienne, au septième jour de sa guerre contre le Hamas. L'Etat hébreu invite les Palestiniens à se déplacer "vers la zone au sud du Wadi Gaza", un ruisseau situé au sud de la ville. "Vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce le permettant sera faite", a ajouté l'armée. L'ONU, informée jeudi de cet ordre d'évacuation qui concerne quelque 1,1 million d'habitants, réclame que cet ordre soit annulé. "Les Nations unies estiment impossible qu'un tel déplacement de population ait lieu sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices", alerte le porte-parole. Suivez notre direct.

Plus de 423 000 personnes déplacées dans la bande de Gaza. Près d'un demi-million de Palestiniens ont été contraintes de fuir leurs domiciles dans la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par l'armée israélienne, a annoncé vendredi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.

L'ONU lance un appel aux dons de 294 millions de dollars pour Gaza et la Cisjordanie. L'appel lancé jeudi est destiné à répondre aux "besoins urgents" de plus de 1,2 million d'habitants dans ces régions. Les organisations humanitaires n'ont plus les ressources nécessaires pour "répondre de façon adéquate aux besoins des Palestiniens vulnérables", explique l'ONU. L'organisation s'inquiète notamment pour 50 000 femmes enceintes dans la bande de Gaza, sans accès aux soins, dont environ 5 500 devrait accoucher dans le mois qui vient.

Les présidentes de la Commission et du Parlement européen se rendent vendredi en Israël. Ursula von der Leyen et Roberta Metsola s'y rendent pour "exprimer leur solidarité avec les victimes des attaques terroristes du Hamas et rencontrer les dirigeants israéliens", ont annoncé jeudi la Commission et le Parlement dans un communiqué.