Guerre entre le Hamas et Israël : attaque meurtrière à Jérusalem

Jeudi 30 novembre, deux hommes armés d'un fusil d'assaut et d'un pistolet ont fait trois morts et six blessés à Jérusalem. Selon les renseignements israéliens, il s'agirait d'anciens prisonniers en Israël affiliés au Hamas. - (franceinfo)

Jeudi 30 novembre, deux hommes armés d'un fusil d'assaut et d'un pistolet ont fait trois morts et six blessés à Jérusalem. Selon les renseignements israéliens, il s'agirait d'anciens prisonniers en Israël affiliés au Hamas.

Une attaque meurtrière a eu lieu dans la matinée du jeudi 30 novembre à Jérusalem. Deux hommes armés d'un fusil d'assaut et d'un pistolet sont sortis d'une voiture devant un arrêt de bus avant de tirer, faisant trois morts et six blessés. Selon la police, les deux suspects résident à Jérusalem-Est. Les renseignements israéliens affirment qu'ils sont frères, anciens prisonniers en Israël et affiliés au Hamas. Ils ont été neutralisés sur place alors que le président israélien, Isaac Herzog, recevait le secrétaire d'État américain, Antony Blinken.



Promesse de libération de nouveaux otages

Arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi, Antony Blinken avait pour mission de reconduire la trêve entre Israël et le Hamas pour 24 heures et de demander le maintien de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie américaine a fait référence à l'attaque, se disant "de tout cœur" avec les victimes, tandis que le président israélien a rappelé qu'il restait "environ 150 otages entre les mains du Hamas", la priorité pour Israël. La veille, le Hamas s'était dit prêt à prolonger la trêve de quatre jours et à libérer de nouveaux otages. Huit femmes et enfants devraient être relâchés d'ici jeudi soir.