Guerre entre Israël et le Hamas : 31 otages sont morts parmi les 136 captifs dans la bande de Gaza, confirme l'armée israélienne

Alors que les négociations pour une seconde trêve et un échange de prisonniers se poursuivent entre Israël et le Hamas, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré, mardi 6 février, que 31 otages étaient morts sur les 136 toujours retenus dans la bande de Gaza depuis les attaques du 7 octobre du mouvement islamiste palestinien, confirmant une information du New York Times. Lors d'un point presse relayé The Times of Israel et Reuters, il a par ailleurs indiqué que l'armée était en train de vérifier des "renseignements non confirmés" selon lesquels au moins 20 autres otages auraient également été tués.

Daniel Hagari a précisé que parmi ces 31 otages décédés, 29 ont été enlevés par le Hamas le 7 octobre et deux sont des soldats - Oron Shaul et Hadar Goldin - enlevés en 2014. "Nous avons informé 31 familles que leurs proches capturés ne sont plus parmi les vivants et que nous les avons déclarés morts", a-t-il déclaré lors de ce point de presse.

Le porte-parole de l'armée n'a pas confirmé le chiffre de 32 otages morts avancé par le New York Times. "L'armée israélienne accompagne les familles des otages en ces jours complexes et difficiles, et nos représentants fournissent aux familles toute information confirmée sur leurs proches", a-t-il ajouté. Un hommage est rendu mercredi en France en mémoire des victimes françaises des attaques du 7 octobre.