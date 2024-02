Direct Guerre entre Israël et le Hamas : Antony Blinken est arrivé en Israël pour discuter d'une trêve à Gaza

Les efforts pour une trêve se poursuivent, alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son cinquième mois, mercredi 7 février. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken doit rencontrer les dirigeants israéliens pour favoriser un nouvel accord, incluant la libération d'otages. Le secrétaire d'Etat américain s'est rendu mardi en Egypte et au Qatar, deux pays au cœur des efforts de médiation, avant d'atterrir tard en soirée à Tel-Aviv. Suivez notre direct.

Une réponse "positive" du Hamas sur un projet de trêve. Le Premier ministre du Qatar a affirmé, mardi, avoir reçu une réponse "positive" du Hamas sur un projet d'accord qui prévoit la libération d'otages détenus dans la bande de Gaza en échange d'une pause dans les combats entre Israël et le mouvement palestinien. Le Hamas a confirmé avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris mais sans en préciser la teneur.

Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Les bombardements et les combats se poursivaient dans les villes gazaouies de Khan Younès et Rafah. Plus de 1,3 million de déplacés s'entassent désormais dans des conditions désespérées à Rafah. Or cette ville pourrait être le prochain objectif d'Israël.

Les tensions restent vives dans la région entre d'un côté Israël et ses alliés et de l'autre l'Iran et son "axe de la résistance", incluant, outre le Hamas, le Hezbollah libanais, des milices en Irak et les rebelles Houthis au Yémen. Mardi soir, l'armée israélienne a soutenu avoir mis la main sur des documents "prouvant" des transferts de 154 millions de dollars américains de l'Iran au Hamas de 2014 à 2020.