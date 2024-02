Direct Hommage national aux victimes françaises du 7 octobre : suivez la cérémonie présidée par Emmanuel Macron

Chaque victime sera représentée par une photographie. Le président Emmanuel Macron rend un hommage national, mercredi 7 février, à partir de 11h45, aux Français tués lors des attaques terroristes menées le 7 octobre par le Hamas en Israël. Cette cérémonie, inédite hors d'Israël, quatre mois jour pour jour après les attentats perpétrés par le Hamas, lors desquels au moins 1 160 personnes ont été tuées, dont 42 Français. Les familles des victimes seront présentes, tout comme de nombreuses personnalités politiques françaises. Suivez notre direct.

Le plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice. Au total, 42 Français ont été tués, trois sont toujours disparus et présumés otages. Par ailleurs, quatre otages ont été libérés et six blessés. La France compte la première communauté juive d'Europe, avec environ 500 000 personnes, et près de 100 000 de ses ressortissants vivent en Israël, ayant souvent la double nationalité.

La prière des morts du Kaddish pour commencer l'hommage. La cérémonie s'ouvrira sur la prière des morts du Kaddish, suivie d'un discours du chef de l'Etat, de la sonnerie aux morts, d'une minute de silence et de La Marseillaise. Les 55 familles présentes ont été acheminées pour beaucoup d'entre elles depuis Israël par un vol spécial. En Israël, l'hommage français sera retransmis sur écran géant sur la "place des otages", en face du ministère de la Défense à Tel-Aviv.

Une cérémonie sous le signe de la "lutte contre l'antisémitisme". Dans la cour d'honneur des Invalides, à quelques encâblures du monument pour les victimes du terrorisme, la cérémonie sera placée sous le signe de la "lutte contre l'antisémitisme", combat cardinal de la République selon l'Elysée. La présence attendue de plusieurs responsables de La France insoumise (LFI), qui a refusé de qualifier l'attaque de "terroriste", fait débat.