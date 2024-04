Tensions Iran-Israël : "Il semblerait que le scénario pessimiste soit en train de se confirmer", affirme un spécialiste

"Il semblerait que le scénario pessimiste, celui de l'escalade, soit en train de se confirmer", prévient sur franceinfo le vendredi 19 avril, l'universitaire Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, alors que de fortes explosions ont été rapportées tôt vendredi dans le centre de l'Iran. De hauts responsables américains font état d'une attaque israélienne en représailles aux tirs de drones et de missiles sans précédent contre Israël le week-end dernier.

Les trois explosions n'ont fait "aucun dégât majeur" près d'une base militaire dans le centre du pays, près d'Ispahan, rapporte l'agence officielle iranienne Irna. "Est-ce qu'il s'agit d'une attaque forte, minimisée par les autorités iraniennes, ou d'une attaque graduée ?", s'interroge Bertrand Badie.

"Souvent le message est plus important que l'action elle-même, la signification l'emporte sur la stratégie" Bertrand Badie sur franceinfo

"Il ne faut pas oublier que le postulat général de l'action internationale et régionale israélienne, c'est affirmer la suprématie de sa puissance dans la région", rappelle ce spécialiste des relations internationales, qui y voit un recentrage de la politique israélienne "sur la cible iranienne". "L'ennemi iranien est jugé plus dangereux, plus déterminant que le Hamas et que l'enclave de Gaza", ajoute-t-il.