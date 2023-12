Gaza : Benjamin Netanyahou rend visite aux troupes israéliennes

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas dure depuis 80 jours, Benjamin Netanyahou s’est rendu à Gaza lundi 25 décembre 2023, exprimant sa gratitude aux soldats israéliens en leur promettant que le conflit continuera "jusqu’à la fin".

Équipé d’un casque et d’un gilet pare-balles à l’image des soldats israéliens qu’il est venu soutenir, Benjamin Netanyahou s’est rendu, lundi 25 décembre 2023, à Gaza. "Nous ne nous arrêterons pas. La guerre continuera jusqu’à la fin. Jusqu’à ce qu’ils soient défaits, pas moins que ça", a-t-il promis. Et d’ajouter : "Et je sais que vous avez quitté vos familles mais qu’elle vous supportent et c’est très bien, c’est votre force, c’est la clé de la victoire". "On a aussi perdu deux des notre ici", lui confie un soldat. "Je le sais et mes amis, c’est pour ça que nous continuons", a affirmé le Premier ministre.

Une situation critiquée par le Pape et l’Onu

Benjamin Netanyahou a annoncé vouloir intensifier les combats dans les jours à venir, dans une guerre qui n’est pas près de finir selon ses propres mots. Des propos avancés le jour même où des familles des otages toujours aux mains du Hamas sont venus manifester leur colère et huer le Premier ministre israélien au Parlement. Les familles réclament la libération de leurs proches au plus vite. À Gaza justement, la promesse de Netanyahou d’accentuer les frappes se fait déjà sentir : selon le ministère de la Santé du Hamas, une frappe israélienne a fait douze morts dans un petit village, dix-huit à Khan Younès (Palestine). Au 80ème jour de cette guerre, l’urgence est aussi humanitaire. L’Onu et le Pape dénoncent une situation désespérer pour les civils et les déplacés.