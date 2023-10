Direct Attaque du Hamas contre Israël : les Etats-Unis déplorent au moins 11 morts et de "probables" otages

"Ce n'est pas une tragédie lointaine." Joe Biden a jugé, lundi 9 octobre, "probable" que des "citoyens américains se trouvent parmi les personnes retenues" par le Hamas. Le président des Etats-Unis a annoncé que 11 de ses concitoyens avaient été tuées lors des attaques menées par le groupe islamiste palestinien contre Israël. "Les Américains dans tout le pays sont unis face à ces actions horribles qui ont à nouveau coûté des vies américaines innocentes", a déclaré Joe Biden. Il s'exprimera mardi au sujet de ces attaques, depuis la Maison Blanche. Suivez notre direct.

Plus de 1 600 morts des deux côtés de la frontière. Selon l'armée israélienne, plus de 900 Israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive samedi. Le ministère israélien de la Santé a également fait état de 2 616 blessés. Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et 3 727 blessées, selon les autorités locales.

Le Hamas menace d'exécuter les otages. Israël a imposé un "siège total" et multiplié les frappes sur la bande de Gaza, au troisième jour de l'offensive massive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien. "Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils", a menacé le Hamas. Plus d'une centaine de personnes ont été enlevées en Israël, selon le gouvernement.

Les Occidentaux condamnent les attaques. L'Allemagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont publié un communiqué commun, lundi soir, annonçant qu'ils "soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre" et condamnent "sans ambiguïté possible le Hamas". Le secrétaire général de l'ONU a reconnu les "inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité", mais s'est dit "profondément bouleversé" par l'annonce du "siège complet" de la bande de Gaza.