Deux Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie occupée

Deux Palestiniens ont été tués lors d'un raid des forces israéliennes en Cisjordanie occupée, mercredi 10 mai, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. Ahmed Assaf, 19 ans, et Rani Qatanat, 24 ans, ont été abattus dans le village de Qabatiyah. Un adolescent de 17 ans a également été reçu des blessures "décrites comme très graves" à l'abdomen et à la poitrine, selon le ministère.

L'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a affirmé que "des assaillants" à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur ses soldats à Qabatiyah, lors d'une opération au cours de laquelle ces derniers ont "arrêté un suspect recherché". Les militaires "ont riposté en tirant sur les deux assaillants et les ont tués", a précisé l'armée. "De plus, des coups de feu ont été entendus dans le secteur et des suspects ont lancé des engins explosifs en direction des soldats."

Ce nouveau raid israélien intervient au lendemain des frappes qui ont fait 15 morts dans la bande de Gaza. Plusieurs membres de l'organisation islamiste Jihad islamique figurent parmi les victimes, ainsi que quatre enfants. Ces frappes font craindre des représailles de groupes armés palestiniens. Depuis le début de l'année 2023, au moins 125 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit entre les deux Etats, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.