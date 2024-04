Crainte d'une attaque de l'Iran contre Israël : "la question est de savoir si l'Iran frappera directement ou par l'intermédiaire de ses alliés", selon un spécialiste du Proche-Orient

Les frappes iraniennes contre Israël sont "inéluctables", affirme samedi 13 avril sur franceinfo Fabrice Balanche, maître de conférence à l’université Lyon 2 et spécialiste du Proche-Orient. "Toute la question est de savoir si l'Iran frappera directement ou par l'intermédiaire de ses alliés locaux comme le Hezbollah ou les houthis au Yémen", poursuit le spécialiste.

Vendredi soir, le président américain Joe Biden a affirmé que l'Iran passerait "bientôt" à l'action, après la mort de trois généraux iraniens dans la frappe d’un consulat en Syrie le 1er avril. Israël n'avait pas revendiqué l'attaque, mais Téhéran avait promis de riposter.

Fabrice Balanche explique que l'Iran n'a pas l'habitude "de frapper à visage découvert", pour éviter les représailles et ainsi conserver son image et son territoire. Des frappes pourraient détruire les sites d'enrichissement nucléaire iraniens, et le spécialiste rappelle que la priorité de l'Iran est bien de se munir de la bombe atomique. Une fois cet objectif atteint, l'Iran sera "un sanctuaire qui pourra aller embêter ses voisins, sans subir de représailles massives, sur le modèle de la Russie avec l'Ukraine".

Pour le spécialiste du Proche-Orient, le Hezbollah est la prochaine cible d'Israël : "Après le 7 octobre, Israël était bien décidé à faire le grand ménage à l'égard du Hamas, qu'il comptait éradiquer et puis ensuite, porter le fer contre le Hezbollah". Le Hezbollah représente "une menace beaucoup plus importante pour Israël", car le groupe islamiste est équipé de milliers de drones et de missiles, fournis par l'Iran.

Pour l'heure, tous les systèmes de défense et les protection anti-aérienne sont déployés dans la région, notamment le dôme de fer. Le Liban a déjà tiré des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël vendredi soir, l'aviation israélienne a riposté samedi matin, détruisant des bâtiments et un poste de commandement du Hezbollah dans le sud du Liban.