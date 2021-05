Conflit israélo-palestinien : des manifestations de soutien aux Palestiniens dans toute la France

Des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu, samedi 15 mai, dans les villes de Marseille (Bouches-du-Rhône) Lyon (Rhône), Lille (Nord) ou encore Nantes (Loire-Atlantique). En régions, les manifestations ont été autorisées, et les manifestants n'ont pas hésité à braver le mauvais temps. Ils dénoncent l'escalade de la violence entre Israël et le Hamas. "Le peuple palestinien mérite de vivre, comme le peuple israélien bien sûr, mais pour vivre, (…) il faut vivre ensemble", commente un homme, interrogé par les journalistes de France Télévisions.





Manifestation malgré l'interdiction à Paris





À Paris, les manifestants se sont réunis malgré l'interdiction. Ils regrettent la décision du gouvernement. "Ils autorisent des manifestations comme les Gilets Jaunes, et, nous, on veut maintenir la paix, on veut manifester pacifiquement, et y'a juste de la force", indique un homme, tandis qu'un autre assure n'être "pas venu pour casser". La tension est vite montée entre les manifestants et les forces de l'ordre, qui ont utilisé canons à eau et gaz lacrymogène. 4 200 policiers ont été mobilisés dans la capitale. Les affrontements se poursuivent toujours, en fin de journée, dans le nord de Paris.