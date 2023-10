Conflit Hamas-Israël : ces Gazaouis qui ont décidé de rester chez eux en attendant l'offensive israélienne

Près de 400 000 personnes ont quitté le nord de la bande de Gaza mais d'autres comme Assia, n'ont pas pu évacuer vers le sud du territoire palestinien.

Temps de lecture : 1 min

Ils sont 20, dans une seule maison de Gaza-Ville. L'hôte s'appelle Assia, elle a ouvert ses portes à ses voisins en attendant le début de l'offensive israélienne. Chacun s'organise au quotidien : "Moi et mon fils, on est allé chercher du pain, on a fait la queue, raconte Assia à franceinfo. Il y avait beaucoup de monde devant la boulangerie et toutes ne sont pas ouvertes, seulement quelques unes."

>> EN IMAGES. Guerre entre le Hamas et Israël : dans Gaza bombardée, des milliers de Palestiniens fuient face à la menace d'une offensive terrestre israélienne

D'autres problèmes se posent pour eux : "Pas d'électricité, pas d'eau. Heureusement qu'hier on a pu remplir un peu d'eau dans les citernes de tout le bâtiment."

"On n'a pas trouvé où aller alors finalement, on a décidé de rester sur place." Assia, habitante de la ville de Gaza à franceinfo

De manière générale, les produits de première nécessité manquent dans le territoire palestinien assiégé par l'armée israélienne. Mais il n'y a pas que les produits qui manquent dans la ville de Gaza : "Les nouvelles du monde aussi, raconte Assia à franceinfo. On n'a pas d'électricité, pas d'Internet. Ça coupe tout le temps. J'essaie de voir les infos." Elle a l'impression de vivre dans un trou noir, rien à quoi se raccrocher, d'où sa décision de rester chez elle. "On a essayé de contacter quelqu'un dans le sud, pour voir si on peut trouver des maisons. On n'a pas trouvé où aller alors finalement, on a décidé de rester sur place."