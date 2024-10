Commémoration du 7-Octobre : un an après, le Hamas affaibli mais pas éradiqué ?

Un an après l'attaque du Hamas en Israël, le pays est lancé dans une guerre sanglante à Gaza et espère y éradiquer le mouvement palestinien. S'il semble grandement affaibli, plusieurs milliers de combats seraient toujours actifs, dont le leader.

Avant le 7 octobre 2023, le Hamas, c’était 30 000 combattants, d’après l’armée israélienne, et plus de 15 000 roquettes. Qu’en est-il après une année d’une guerre sans merci ? Premier constat : le mouvement islamiste ne lance quasiment plus de projectiles sur l’État hébreu. Sur les images de l’armée israélienne, on peut voir une saisie de roquettes. Les experts estiment qu’il ne leur en reste qu’une centaine. Il resterait plusieurs milliers de combattants actifs, mais isolés les uns des autres. Le Hamas s’est fondu dans la population. Ses combattants ont troqué leurs habits de guerre contre des vêtements de civils.

Le leader du Hamas toujours vivant ?

Pour ce qui concerne les dirigeants du mouvement, Israël revendique l’élimination de dizaines de responsables du Hamas, dont le chef de la branche armée à Gaza, et le chef du bureau politique du mouvement. Reste le leader, insaisissable pour l’instant. Il est semble-t-il toujours vivant, mais sa marge de manœuvre est très limitée.



