Cérémonie aux Invalides : pour l'ambassadeur de France en Israël l'"hommage national" est un gage de crédibilité vis-à-vis d'Israël

"Aujourd'hui, avec l'hommage national et avec la marche contre l'antisémitisme, on a montré qu'on est crédible vis-à-vis de nos amis israéliens", a estimé mercredi 7 février sur franceinfo l'ambassadeur de France en Israël Frédéric Journès. "On a montré où on est sur le terrain du deuil, des valeurs, du combat contre le terrorisme", a-t-il expliqué, quelques heures avant l'hommage national ce mercredi aux Invalides en mémoire des victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas en Israël.

C’est la première fois qu’un pays hors Israël, organise un hommage : "On est le pays qui a le plus de victimes mais c’est aussi à cause du vécu des Français sur le terrorisme, parce qu’on a connu des attentats de masse", explique Frédéric Journès, ambassadeur de France en Israël. pic.twitter.com/HQvzq3mqB1 — franceinfo (@franceinfo) February 7, 2024

"On va rendre un vrai hommage républicain", a souligné l'ambassadeur, une cérémonie inédite hors d'Israël, quatre mois jour pour jour après l'attaque du mouvement islamiste palestinien. "Je n'ai jamais vu Israël triste comme ça et je trouve très extraordinaire qu'on ait ce moment pour eux", a confié Frédéric Journès. Selon le diplomate, c'est un devoir d'être "en empathie vis-à-vis du chagrin des gens", ajoutant que "c'est ce qui fait qu'ensuite ils sont étonnés par la France, qu'on leur a montré cette sollicitude, qu'on leur montre qu'on les aime, qu'on leur montre qu'ils sont Français et qu'aujourd'hui on est avec eux". "Je trouve que la République montre quelque chose de bien qu'on a en nous", a-t-il poursuivi.

Hommage aux victimes françaises du Hamas aux Invalides : "Je n’ai jamais vu Israël triste comme ça et je trouve extraordinaire qu’on ait ce moment", commente Frédéric Journès, ambassadeur de France en Israël. pic.twitter.com/qx542jXKsz — franceinfo (@franceinfo) February 7, 2024

"On est le pays qui a le plus de victimes mais c’est aussi à cause du vécu des Français sur le terrorisme, parce qu’on a connu des attentats de masse", a-t-il expliqué pour justifier cet hommage national. Avec 42 concitoyens ou Franco-Israéliens tués, la France est en effet le pays le plus touché (hors Israël) par l'attaque du Hamas. Il s'agit par ailleurs du plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 (86 morts et plus de 400 blessés).