"Bravo à nos soldats" : Benjamin Netanyahou loue l'armée après la manifestation qui a fait 16 morts à Gaza

Des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, ont convergé la veille le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza d'Israël dans le cadre de "la grande marche du retour". Seize personnes ont été tuées.

Une déclaration qui ne risque pas d'apaiser les tensions. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a félicité l'armée, samedi 31 mars, pour avoir "protégé les frontières du pays" lors d'une manifestation la veille dans la bande de Gaza où 16 Palestiniens ont été tués aux abords de la frontière. "Bravo à nos soldats", a-t-il écrit dans un communiqué. "Israël agit fermement et avec détermination pour protéger sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens", a ajouté le Premier ministre.

La veille, des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, ont convergé le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza d'Israël dans le cadre de "la grande marche du retour". Ce mouvement de protestation doit durer six semaines pour exiger le "droit au retour" des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza. Un petit nombre d'entre eux s'est approché à quelques centaines de mètres de cette barrière ultra-sécurisée, régulièrement le théâtre de heurts sanglants entre habitants de l'enclave et soldats. Ces derniers ont répliqué en tirant à balles réelles et en faisant usage de gaz lacrymogène.

Le quotidien Haaretz rapporte, en citant le comité d'organisation de la marche, dans son édition du 31 mars, que des vidéos montrent que les soldats israéliens ont tiré dans le dos des Palestiniens. L'armée affirme de son côté avoir tiré par nécessité contre les manifestants qui lançaient des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats. Selon elle, certains ont également tenté d'endommager la clôture et de s'infiltrer sur le territoire israélien.