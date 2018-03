Gaza : de vifs affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens font deux morts

Des manifestants se sont rassemblés sur plusieurs points le long de la barrière qui clôt la frontière de Gaza avec Israël à l'occasion d'un mouvement de protestation, baptisé "la grande marche du retour", et qui doit durer six semaines.

La tension monte dans la bande de Gaza. Un Palestinien a été tué vendredi 30 mars par des tirs de soldats israéliens dans l'enclave palestinienne, lors d'une marche de protestation de plusieurs milliers de manifestants à la frontière, a annoncé le ministère de la Santé local.

Des manifestants se sont rassemblés sur plusieurs points le long de la barrière qui clôt la frontière de Gaza avec Israël à l'occasion d'un mouvement de protestation, baptisé "la grande marche du retour" et qui doit durer six semaines. Ils exigent le "droit au retour" des réfugiés palestiniens et dénoncent le strict blocus de Gaza par Israël.

Pneus enflammés et jets de pierre

Un autre Palestinien a été tué tôt dans la matinée par des tirs de l'artillerie israélienne, tandis que 54 autres ont été blessés par balles, selon un bilan provisoire du Croissant-Rouge palestinien.

L'armée israélienne a confirmé que des milliers de Palestiniens participaient à des rassemblements à "six endroits" dans la bande de Gaza. "Ils font rouler des pneus enflammés et lancent des pierres vers la barrière de sécurité et les troupes israéliennes qui recourent à des moyens antiémeutes et tirent en direction des principaux meneurs", a ajouté un porte-parole.