Ben & Jerry's va cesser de vendre des glaces dans les territoires palestiniens occupés

Le fabricant américain de glaces Ben & Jerry's a annoncé, lundi 19 juillet, son intention d'arrêter de commercialiser ses produits dans les territoires palestiniens occupés, invoquant "les valeurs" de l'entreprise. Une décision qui suscite la colère des dirigeants israéliens.

"Le boycott ne marche pas et ne marchera pas, et nous nous battrons avec toutes nos forces", a réagi le bureau du Premier ministre israélien Naftali Bennett dans un commentaire transmis à l'AFP, ajoutant, "des glaces il y en a beaucoup, mais nous n'avons qu'un seul pays". Ben & Jerry's précise toutefois dans son communiqué qu'il va "rester en Israel", bien que ses produits ne soient plus vendus dans les territoires occupés.

Une entreprise connue pour ses engagements

"Nous savons désormais nous Israéliens quelle glace ne PAS acheter", a par ailleurs réagi l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un message sur Twitter. Pour justifier sa décision, Ben & Jerry's affirme qu'il "entend et reconnaît les inquiétudes partagées par nos fans et nos partenaires de confiance", sans préciser à qui cela fait référence.

Fondé en 1978, Ben & Jerry's est une entreprise connue pour ses engagements progressistes, de la protection de l'écologie au respect des droits humains ou la question des inégalités.