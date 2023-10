Attaque du Hamas : l'Allemagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie et Royaume-Uni "soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre"

Dans un communiqué commun, les cinq pays déclarent aussi "reconnaître les aspirations légitimes du peuple palestinien".

Cinq pays, une même voix. Dans un communiqué commun publié tard dans la soirée du lundi 9 octobre, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni affirment qu'ils "soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre". Aussi, "nous reconnaissons tous les aspirations légitimes du peuple palestinien et soutenons des mesures égales de justice et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens", affirment les chefs d'Etat de ces cinq pays dans une déclaration commune, partagée par Emmanuel Macron sur X.

Et de préciser : "Mais ne nous y trompons pas : le Hamas ne représente pas ces aspirations et n'offre rien d'autre au peuple palestinien que davantage de terreur et d'effusion de sang, ajoutent-ils. Au cours des prochains jours, nous resterons unis et coordonnés, en tant qu'alliés et amis de l'État d'Israël, afin de garantir qu'Israël soit en mesure de se défendre et pour instaurer les conditions d’un Moyen-Orient pacifique et intégré."