Attaque du Hamas contre Israël : "Nous qui sommes les voisins d’Oradour-sur-Glane, ne pas parler de terrorisme et parler de guerre, c’est inadmissible", s'indigne le maire de Limoges

Émile Roger Lombertie réagit sur France Bleu au refus de LFI et du NPA de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.

"Nous qui sommes les voisins d’Oradour-sur-Glane, et qui avons en mémoire la dureté et la souffrance (...) ne pas parler de terrorisme et parler de guerre, c’est inadmissible", s'indigne mercredi 11 octobre dans l'émission Ma France sur France Bleu, le maire (DVD) de Limoges Émile Roger Lombertie. Il réagissait au refus de LFI et du NPA de ne pas qualifier le Hamas de mouvement terroriste, après les attaques sur Israël.

Oradour-sur-Glane a été le lieu de massacre de sa population par la division SS Das Reich le 10 juin 1944. L'ancien village a été conservé à l'état de ruines pour témoigner de l'horreur et des souffrances infligées aux habitants par les nazis. "Il est inadmissible et inacceptable d’avoir un terrorisme qui soit aussi dramatiquement organisé et qui tue des populations de cette façon, estime l'élu. Nous sommes sensibles, nous qui sommes les voisins d’Oradour-sur-Glane, et qui avons en mémoire la dureté et la souffrance qui est restée pendant près de 50 ans à la suite des massacres. Ne pas parler de terrorisme et parler de guerre, c’est quelque chose d’inadmissible".

"Tout a été programmé pour détruire, pour tuer des gens, des enfants, des vieux, pas pour affronter une armée, pas pour libérer un pays ou un territoire, mais pour tuer la population et pour terroriser." Émile Roger Lombertie, maire de Limoges à France Bleu

Le maire critique sans les citer LFI et le NPA qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Mardi, LFI a respecté la minute de silence mais a refusé aussi d'applaudir le discours de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui a réaffirmé "au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel" à Israël.

"Une situation que nous avons connue, oubliée, occultée"

Le NPA, Nouveau parti anticapitaliste, est quant à lui visé par une enquête pour "apologie du terrorisme", après son communiqué de réaction à l'attaque du Hamas contre Israël. Samedi, le NPA a "rappelé son soutien aux Palestinien/nes et aux moyens de lutte qu'ils et elles ont choisi pour résister. La stratégie israélienne, appelée la 'tondeuse à gazon', consiste en réalité à éliminer physiquement et régulièrement des nouvelles générations de militant/es et d'opposant/es à l'occupation, dans un cycle de répétition interminable", a écrit le NPA, qui ajoute que "cette fois-ci, l'offensive est du côté de la résistance. Intifada !". À la suite de ce communiqué, le pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris a saisi la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. "Nous sommes là dans la continuité des terreurs que nous connaissons depuis toujours. C’est le comportement des barbares, poursuit le maire de Limoges. Nous sommes du côté de la civilisation, nous sommes du côté de la démocratie, et nous sommes du côté de ceux qui protègent nos représentants juifs, nos amis juifs et Israël".

Rappelant aussi l'épisode historique de la Terreur en Vendée, Émile Roger Lombertie ajoute : "Nous sommes dans une situation que nous avons connue et que nous avons oubliée, occultée, même de notre histoire nationale. Ça a été l’attitude de la Terreur par rapport à la Vendée. Nous sommes exactement dans la même situation où un comportement terroriste, pour semer la terreur, veut détruire une population. Ça ne peut que mettre en danger les populations, à la fois israéliennes et palestiniennes". Et l'édile conclut : "C’est d’autant plus terrible qu’il y avait un espoir d’apaisement et d’amélioration des conditions de vie des Palestiniens et le Hamas a tout fait pour faire échouer ces négociations et faire en sorte que la terreur règne de part et d’autre de la frontière." La mairie de Limoges sera illuminée aux couleurs d’Israël lors d’un rassemblement mercredi soir, à partir de 18 heures, à l’appel de la Licra, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme.