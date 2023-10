Attaque du Hamas contre Israël : la tour Eiffel sera éclairée aux couleurs du drapeau israélien

Anne Hidalgo a exprimé "son soutien total au peuple d'Israël qui pleure ses morts et qui fait face encore aujourd'hui à une attaque terroriste".

La tour Eiffel sera éclairée aux couleurs du drapeau israélien, lundi 9 octobre, dans la soirée, en signe de "solidarité" avec l'Etat hébreu après les attaques du Hamas, a annoncé la maire de Paris sur la plateforme X (ex-Twitter). Anne Hidalgo a exprimé "son soutien total au peuple d'Israël qui pleure ses morts et qui fait face encore aujourd'hui à une attaque terroriste".

L'armée israélienne se bat encore lundi contre des combattants palestiniens infiltrés dans le sud du pays, autour de la bande de Gaza, au troisième jour de l'offensive surprise et massive lancée par le Hamas. Un porte-parole a affirmé que les troupes israéliennes avaient repris "le contrôle des communautés" attaquées. Tsahal a par ailleurs frappé "plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique" dans la bande de Gaza.

Les combats ont fait 413 morts et 2 300 blessés dans l'enclave palestinienne de la bande de Gaza, selon le dernier bilan des autorités locales. Plus de 700 Israéliens ont été tués et 2 150 blessés, a annoncé de son côté l'armée israélienne. Les affrontements ont également fait "123 538 personnes" déplacées dans la bande de Gaza, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.