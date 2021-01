Irak : un double attentat suicide dans le centre de Bagdad fait plus de 20 morts

Au total, les autorités dénombrent plus de 20 morts et 40 blessés.

C'est l'attaque la plus meurtrière depuis trois ans. Plus de 20 personnes ont été tuées jeudi 21 janvier par deux kamikazes qui se sont fait exploser sur un marché du centre de Bagdad. Un premier homme a déclenché sa ceinture explosive au beau milieu de vendeurs et de badauds sur le marché de vêtements d'occasion de la place Tayaran Alors qu'un attroupement se formait pour tenter de venir en aide aux victimes, un second kamikaze a fait détoner ses explosifs, a expliqué le ministère de l'Intérieur.

Au total, les autorités dénombrent plus de 20 morts et 40 blessés. Les médecins, eux, se disent débordés dans la métropole de dix millions d'habitants. Le ministère de la Santé a annoncé avoir placé l'ensemble du personnel médical en état d'alerte maximale.

Un attentat avec exactement le même mode opératoire avait déjà endeuillé cette même place, faisant 31 morts, il y a trois ans quasiment jour pour jour. Comme en 2018, cette attaque intervient alors que les autorités discutent de l'organisation d'un scrutin législatif, une échéance régulièrement accompagnée de violences en Irak.