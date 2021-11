Irak : le Premier ministre indemne après une attaque au "drone piégé"

Le Premier irakien Moustafa al-Kazimi est sorti "indemne" d'une "tentative d'assassinat ratée" commise dans la nuit de samedi à dimanche 7 novembre au moyen d'un "drone piégé" qui a visé sa résidence dans la Zone verte à Bagdad, a précisé le bureau du premier ministre.

Cette attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat et on ignorait si elle avait fait des blessés, ainsi que l'étendue des dégâts matériels. "Je vais bien, Dieu soit loué, et j'appelle au calme et à la retenue de la part de tous pour le bien de l'Irak", a écrit Moustafa al-Kazimi sur Twitter.

Un "acte apparent de térrorisme", selon les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont condamné, samedi, l'attaque qui a visé la résidence du Premier ministre irakien Moustafa ak-Kazimi, dénonçant un "acte apparent de terrorisme". "Nous sommes soualgés d'apprendre que le Premier ministre est indemne. Cet acte apparent de terrorisme, que nous condamnons fortement, visait le coeur de l'Etat irakien", a affirmé dans un communiqué le porte-parole du département d'Etat Ned Price.

Cette attaque est la première à viser la résidence de Moustafa al-Kazimi, au pouvoir depuis mai 2020. Elle survient au moment où les partis mènent des tractations en vue de former des coalitions parlementaires sur la base des résultats préliminaires du scrutin du 10 octobre.