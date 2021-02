Irak : des roquettes frappent une base aérienne abritant des soldats américains, les Etats-Unis "réclament des comptes"

Ces tirs ont tué un employé et blessé six autres personnes dont un soldat américain.

Une salve de roquettes a frappé lundi 15 février une base aérienne vers Erbil, dans le Kurdistan irakien. Le bilan : un mort, un employé civil dont on ignore encore la nationalité, et six autres blessés dont un soldat américain, a annoncé la coalition menée par les Etats-Unis. Un de ces blessés est dans un état critique, a rapporté Delovan Jalal, responsable du département de la Santé d'Erbil.

Au moins trois roquettes ont été tirées vers la capitale de cette région autonome du nord de l'Irak. C'est la première fois depuis près de deux mois que de tels tirs prennent pour cible des installations militaires ou diplomatiques occidentales en Irak. L'attaque a été revendiquée en ligne par un groupe peu connu qui se fait appeler Awliyaa al-Dam ou "Guardians of Blood" ("les Gardiens du sang").

Une "enquête minutieuse" lancée

"Nous sommes indignés par l'attaque aux roquettes d'aujourd'hui", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. "J'ai contacté le Premier ministre du gouvernement régional kurde Masrour Barzani pour parler de l'incident et je l'ai assuré de tout notre soutien pour enquêter et demander des comptes aux responsables", a-t-il dit. Deux autres roquettes sont tombées sur des zones résidentielles de la périphérie de la ville.

Le ministère de l'Intérieur du Kurdistan a précisé que les agences chargées de la sécurité avaient lancé "une enquête minutieuse" et avaient appelé les civils à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Des forces de sécurité ont été déployées autour de l'aéroport après l'attaque.