Français disparus en Irak : le quai d'Orsay reste prudent

La disparition de trois humanitaires Français de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient mobilisent tous les services concernés du ministère des Affaires étrangères, à Paris. "On sent quand même ici une très très grande prudence", commente François Beaudonnet, journaliste France Télévisions en direct du quai D'Orsay. Et de rappeler que la situation est particulièrement complexe en Irak.

"Le plus rapidement possible"

À Bagdad, les manifestations sont nombreuses à la fois contre le gouvernement et pour le départ des troupes américaines. La prudence dont fait preuve le ministère vise à ce que "ces disparitions puissent être résolues le plus rapidement possible", conclut le journaliste. Lundi dernier, les trois humanitaires français et leur collègue irakien ont disparu alors qu'ils se rendaient à un rendez-vous administratif.

Le JT

Les autres sujets du JT