Guerre au Proche-Orient : "Les populations sont arrivées les mains vides" à Beyrouth, alerte Adéa Guillot, porte-parole de l'ONG Care France

Le nombre de déplacés augmente fortement au Liban, après le lancement de la campagne de bombardement de l’armée israélienne.

Les échanges de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah et l'armée israélienne se sont fortement intensifiés ces derniers jours. Les ONG intensifient leurs actions sur le terrain. "La population au Liban a des besoins extrêmement basiques : de l'eau et de la nourriture. On est sur des matelas, des couvertures et du dentifrice avec des brosses à dents. Il faut imaginer qu'on est à près de 90 000 personnes qui sont arrivées en 72 heures et qui sont parties sans rien. Aujourd’hui, elles arrivent les mains vides", explique Adéa Guillot, porte-parole de l'ONG Care France

Une escalade prévisible

"On s’est tous préparés. C'est une escalade qui était prévisible que l'on voyait venir comme d'ailleurs l'ensemble des organisations internationales au Liban. Notre organisation a identifié des organisations locales partenaires et qui font avec nous c'est-à-dire qu’on identifie aujourd'hui dans quelle école on peut intervenir et aller distribuer de la nourriture", ajoute la porte-parole de l'ONG Care France.

