Obsèques de Jacques Chirac, violences policières à Hong Kong... une semaine d'actualité en images

Quand la réalité dépasse la fiction, il faut parfois en faire un dessin, gravé sur les murs. Un policier tire à balles réelles et blesse un manifestant de 18 ans à Hong Kong. Un État désormais qualifié de meurtrier et une leçon pour la jeunesse : bien trop souvent, la liberté se gagne au prix du sang. À Istanbul (Turquie), son nom à lui est gravé dans le marbre : Jamal Khashoggi, journaliste saoudien du Washington Post, assassiné il y a un an.

Les Français disent adieu à Jacques Chirac

Une photo pour dire adieu à l'ancien président : le cercueil de Jacques Chirac, porté par ses anciens gardes du corps, au cœur de l'église Saint-Sulpice. Les tribunes vides aux Mondiaux d'athlétisme de Doha constituent un échec pour le Qatar et le début d'une polémique : climatiser ce stade à ciel ouvert consomme autant d'électricité qu'une ville de 20 000 habitants.

