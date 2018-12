Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi élu personnalité de l'année pour le magazine "Time"

Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, a été désigné personnalité de l'année par le magazine américain Time, mardi 12 décembre. Cette distinction est partagée avec plusieurs autres journalistes.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj

Outre Jamal Khashoggi, l'hebdomadaire a mis à l'honneur la journaliste philippine Maria Ressa, les deux reporters birmans de l'agence Reuters Wa Lone et Kyaw Soe Oo, actuellement en prison, ainsi que la rédaction du journal local américain Capital Gazette, dont cinq membres ont péri lors d'une attaque perpétrée le 28 juin à Annapolis, dans l'Etat du Maryland.

Journalists Jamal Khashoggi, @mariaressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo and the newsroom of @capitalgazette are @TIME's Person of the Year: a wonderful tribute to journalism and pursuit of truth in a period of danger for freedom of opinion and democracy https://t.co/95JVAXZ1uc pic.twitter.com/NmaccGRQCL