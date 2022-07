Élysée : visite controversée de Mohammed Ben Salmane

Mohammed Ben Salmane, le dirigeant saoudien est arrivé en France, jeudi 28 juillet. Il sera reçu par le président de la République, Emmanuel Macron à l’Élysée. Les deux chefs d'État partageront un dîner de travail dans la soirée. C’est la première fois que le prince héritier saoudien est reçu en France depuis qu’il a été accusé d’être impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Les ONG critiquent cette visite diplomatique et ont même déposé plainte contre le dirigeant saoudien.



Le pétrole en question

Pour ce dîner de travail, le président de la République souhaite discuter des prix du baril de pétrole. La France ne veut plus s’approvisionner en Russie, donc les autorités françaises cherchent à faire baisser les prix de ses autres fournisseurs. "On sait très bien que l’Arabie Saoudite a les plus grandes réserves de pétrole du monde et qu’elle a un cinquième des réserves de gaz donc ça évidemment, ça séduit énormément de gens", précise Sébastien Boussois, chercheur et spécialiste du Moyen-Orient. Le gouvernent affirme que les droits de l’Homme seront évoqués et que la France ne renie pas ses engagements sur cette question-là.